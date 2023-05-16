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Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği, ön bilgilere göre çoğunun havada imha edildiği belirtildi.

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Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun mayısta Kiev'e yönelik 8. kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.


Rus güçlerinin bugün sabaha karşı Kiev'e doğru yoğun İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından bildirilecek." ifadeleri kullanıldı.

- Kiev'in bazı semtlerine füze ve İHA parçaları isabet etti, 3 kişi yaralandı

Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus güçlerince kente düzenlenen saldırılar sonucu patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Solomyansk, Şevçenkivski, Darnytskyi ve Obolonskyi semtlerine füze ve İHA parçalarının isabet ettiğini belirten Kliçko, ön bilgilere göre Solomyansk'ta 3 kişinin yaralandığını, Darnytskyi'de 2 sivil aracının yandığını kaydetti.


Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde halen hava saldırısı alarmı çalıyor.

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