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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi başlıyor

 Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu hafta sonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu.

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Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

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