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Sakarya'da ilahiyat fakültesi öğrencisi ölü bulundu! Şok eden ayrıntılar ortaya çıktı

Sakarya'da ilahiyat fakültesi öğrencisi ölü bulundu! Şok eden ayrıntılar ortaya çıktı

SAKARYA'da boş arazide ölü bulunan ilahiyat fakültesi öğrencisinin arkadaşına kiraya verdiği arabasında oluşan tamir parasını isteyince kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan 20 yaşındaki Bekir Türker, 13 Mayıs Cumartesi günü kayıplara karıştı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide buldu.

Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın şok eden ayrıntıları ise polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde ortaya çıktı. Yapılan otopsi neticesinde Türker’in kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre, Türker aracını bir miktar para karşılığında arkadaşı 17 yaşındaki E.Ö.’ye kiraladı.

Bekir Türker, E.Ö.’den aracında oluşturduğunu iddia ettiği yaklaşık 200 bin liralık hasarı yaptırmasını istedi. Bunun için buluşan ikili arasında çıkan tartışmada E.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Türker’i kafasından vurarak öldürdü. Türker’in cansız bedenini boş araziye bırakan E.Ö., olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde şüpheli E.Ö. tespit edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Türker’in cansız bedeni ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere Uşak’a gönderildi.

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