Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur stratejisini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yarışacak. Seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur stratejisinin bugün açıklanacağı öğrenildi.

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Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandığa giderken, sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur stratejisinin bugün açıklanacağı öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi kurmaylarla toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerde alınan sonuçların masaya yatırıldığı toplantıda kampanya sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre seçim güvenliği ve veri akışı konusunda tedbirlerin artırılmasına yönelik kanının hakim olduğu toplantıda ikinci tur için belirlenecek strateji de masaya yatırıldı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisini kamuoyuna kendisinin açıklayacağı öğrenildi.

Söz konusu açıklamanın bugün (16 Mayıs) açıklanması bekleniyor.