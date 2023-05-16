BIST 4.501
DOLAR 19,69
EURO 21,43
ALTIN 1.270,65
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur stratejisini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur stratejisini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yarışacak. Seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur stratejisinin bugün açıklanacağı öğrenildi.

Abone ol

Türkiye, dün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandığa giderken, sonuçlara göre yeni cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'taki seçimde yarışacak.

Seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur stratejisinin bugün açıklanacağı öğrenildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi kurmaylarla toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerde alınan sonuçların masaya yatırıldığı toplantıda kampanya sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre seçim güvenliği ve veri akışı konusunda tedbirlerin artırılmasına yönelik kanının hakim olduğu toplantıda ikinci tur için belirlenecek strateji de masaya yatırıldı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisini kamuoyuna kendisinin açıklayacağı öğrenildi.

Söz konusu açıklamanın bugün (16 Mayıs) açıklanması bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Başsavcılık 'seçim' soruşturması başlattı! Oyuncu Zeynep Beşerler de şüpheli sıfatında...
Foto Galeri Başsavcılık 'seçim' soruşturması başlattı! Oyuncu Zeynep Beşerler de şüpheli sıfatında... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinin "17. Uluslararası Föy Yarışması"nda 3. oldu
PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinin "17. Uluslararası Föy Yarışması"nda 3. oldu
AK Parti oyları neden düştü? Erdoğan, kendisinin yanıltıldığını söyledi! İşte nedenleri
AK Parti oyları neden düştü? Erdoğan, kendisinin yanıltıldığını söyledi! İşte nedenleri
KPSS başvuruları 2023 nasıl yapılır ÖSYM KPSS başvuru ekranı
KPSS başvuruları 2023 nasıl yapılır ÖSYM KPSS başvuru ekranı
Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi
Sakarya'da ilahiyat fakültesi öğrencisi ölü bulundu! Şok eden ayrıntılar ortaya çıktı
Sakarya'da ilahiyat fakültesi öğrencisi ölü bulundu! Şok eden ayrıntılar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi başlıyor
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi başlıyor
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Beypazarı'ndaki özel endüstri bölgesinin sınırları değiştirildi
Beypazarı'ndaki özel endüstri bölgesinin sınırları değiştirildi
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu şişirilmiş balonmuş! CHP'li isim yazdı...
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu şişirilmiş balonmuş! CHP'li isim yazdı...
Yeni dönem bakanları kimler olacak? İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
Yeni dönem bakanları kimler olacak? İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
Ahmet Hakan uyardı! AK Parti alarm veriyor! işler sarpa sarabilir
Ahmet Hakan uyardı! AK Parti alarm veriyor! işler sarpa sarabilir
Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yanılgısı...
Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yanılgısı...