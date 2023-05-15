Başsavcılık 'seçim' soruşturması başlattı! Oyuncu Zeynep Beşerler de şüpheli sıfatında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerden birinin de oyuncu Zeynep Beşerler olduğu belirtildi.
Türkiye dün cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı desteklediği bilinen Zeynep Beşerler hakkında hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. İşte ayrıntılar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerin sonuçlarına ve deprem bölgesindeki seçmenlere küfürlü paylaşımda bulunan sosyal medya hesaplarına yönelik harekete geçti.
Sosyal medyada, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak nitelikte kamu düzenini bozmaya yönelik, gerçeğe aykırı bilgileri yayan ve provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili olarak re'sen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı tespitlerde oyuncu Zeynep Beşerler'in de şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.