AK Parti oyları neden düştü? Erdoğan, kendisinin yanıltıldığını söyledi! İşte nedenleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize konusunda teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını verdi. Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti oylarındaki düşüşün nedenlerini tek tek sıraladı ve ekledi: "Bu tespitlerin de AK Parti içinde mutlaka sonuçları olacaktır."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5 oy alırken AK Parti oylarının yüzde 35.58'e gerilemesiyle ilgili parti içinde değerlendirmeler ve tespitler yapılmaya başlandı. Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilen adaylara ilişkin özellikle memleketi Rize’deki sonuçlara işaret ederek, teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını vermiş" dedi.

AK Parti Karadeniz'de neden oy kaybetti

Seçimlerde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, en güçlü olduğu Karadeniz Bölgesi’nde yüzde 8-9 arası oy kaybetse de yine birinci çıktı. AK Parti’nin içinde sonuçların didik didik incelenmesi kimseye sürpriz olmasın. O alan ise bazı illerdeki milletvekili aday seçimleri..." diyen Hande Fırat, oyların düşük çıkmasıyla ilgili tespitleri tek tek sıraladı:

Rize sonuçları üzerinden konuştu

- Edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilen adaylara ilişkin özellikle memleketi Rize’deki sonuçlara işaret ederek, teşkilatın kendisini yanılttığı mesajını vermiş. Gelelim bu konuda ilk anlarda yapılan tespitlere:

İşte madde madde nedenleri...

- Kampanya stratejik bir biçimde yürütüldü, Erdoğan sevgisi yine yüksekti.

- Ancak bazı illerde yanlış adaylar seçildi.

- Bazı illerde ise teşkilat yeteri kadar çalışmayarak sınıfta kaldı.

- Bazı adaylar halka inmedi, kucaklamadı.

Bu tespitlerin de AK Parti içinde mutlaka sonuçları olacaktır.

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