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PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinin "17. Uluslararası Föy Yarışması"nda 3. oldu

PTT AŞ, Dünya Posta Birliğinin "17. Uluslararası Föy Yarışması"nda 3. oldu

PTT AŞ, Dünya Posta Birliğince (UPU) düzenlenen "17. Uluslararası Föy Yarışması"nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içi ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo hizmetleri sunan PTT AŞ, filateli alanında da ülkeye başarı getirmeye devam ediyor.

Şirket, UPU tarafından Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da düzenlenen "17. Uluslararası Föy Yarışması"na katıldı.


Bir yıl içinde tedavüle sunulan pul sayısına göre A, B ve C kategorilerinde düzenlenen yarışmaya B kategorisinden katılan PTT AŞ, 20'den fazla ülke arasında 3. olarak bronz madalya kazandı. Madalya sertifikası, bu ay düzenlenen genel kurulda teslim edildi.

PTT AŞ, geçmişteki yarışmalarda da 3 kez üçüncülük ve 1 defa birincilik elde etmişti.

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