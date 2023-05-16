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Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Mayıs 2023 Euro, Bitcoin son fiyatlar

Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Mayıs 2023 Euro, Bitcoin son fiyatlar

16 Mayıs 2023 dolarda yine yükseliş var. Tarihi zirveleri gören Euro da yükseliyor. Bitcoin 27 bin lira... İşte haftanın ikinci gününde piyasalar...

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Serbest piyasada 19,6920 liradan alınan dolar 19,6940 liradan satılıyor. 21,4050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,4070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 19,6730 lira, avronun satış fiyatı ise 21,4030 lira olmuştu.

Bitcoin ve alt coinlerde son durum

Bitcoin(BTC) 26.780 dolardan Türk lirası karşısında ise 533.096 TL‘den işlem görüyor.  Ethereum (ETH) 1.797, Tether (USDT) 1,0006 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatlik periyotta Radix (XRD) en çok yükselen altcoin oldu.

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