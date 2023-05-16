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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 3,5 azalışla 5.060,00 puandan başladı.

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Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 3,5 altında 5.060,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 10,3 altında 5.243,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.086,00 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt dışında konut satışları, yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.200 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

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