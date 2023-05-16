Öğretmen Temmuz zammı 2023 ne kadar olacak? Öğretmen maaşları yeni zamlı liste

Öğretmen Temmuz zammı ne kadar olacak? 2023 Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşına yapılacak yüzde 85 zammı duyurmasının ardından 2023 Temmuz zamlı öğretmen maaşları da belli oldu.

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Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Maaşlara ek olarak refah payının dâhil edilmesi bekleniyor. En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

Öğretmen Temmuz zammı ne kadar olacak? 2023 Öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Öğretmen maaşları aynı hesaplamaya göre, yüzde 30 zam oranıyla en düşük 20 bin 600 liraya, yüzde 40 oranla 22 bin 950 liraya, yüzde 50 zam oranıyla 23 bin 730 lira olacak.