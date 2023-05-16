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Adana'da araç satma bahanesiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama

Adana'da araç satma bahanesiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama

Adana'da iki kişiyi araç satma bahanesiyle kandırıp 1 milyon 29 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun araç satma bahanesiyle iki kişiyi dolandırdığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandıran suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla 8 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla zanlıların tamamı yakalandı. Adreslerdeki 85 bin 400 lira, 100 bin lira değerinde altın, ruhsatsız tabanca, 34 SIM kartı, 16 banka kartı ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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