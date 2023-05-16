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Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

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Resul Ünsal (52) yönetimindeki 07 ANV 007 plakalı otomobil, Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde Doğukan Yıldız'ın (21) kullandığı 55 AJU 587 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Devran Köken (12) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Devran Köken özel araçla, motosiklet sürücüsü Yıldız, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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