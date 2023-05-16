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Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar

Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar

Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için yeni düzenleme yaptı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Nakit avans limitinin düzenleme sonrası azalacağı belirtiliyor.

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Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle Merkez Bankası yeni bir adım attı.

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılındı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi.

Bankalara gönderildi

NTV'de yer alan habere göre talimat değişikliğini içeren yazıyı Merkez Bankası dün bankalara gönderdi. Yazıda bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi. Yükümlülüğün başlangıç tarihi bugün olarak bildirildi.

Nakit avans limiti daralıyor

Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu belirtiliyor.

Mevcutta azami yüzde 1,36'ya kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağı kaydediliyor. Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

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