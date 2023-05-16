Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!
|
Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüsten geriye demir yığını kaldı. Feci olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
14
Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
24
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
34
44