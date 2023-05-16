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Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!

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Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüsten geriye demir yığını kaldı. Feci olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki  yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

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Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Bolu'da büyük panik! Yolcu otobüsü alev alev yandı!
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