Kulis haber! CHP MYK faturası İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne kesti...

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.3'lük o oranıyla kilit isim durumuna gelen Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ermek için 5 şart açıklayıp kırmızı çizgisini çekti. Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'la görüşmeye gidiyor. Ancak CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun destek alabileceği konusunda umutsuz olduğunu ifade ediyorlar. CHP MYK'da ise Saadet dışındaki diğer ortaklar suçlandı.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı seçiminde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ile görüşecek. CHP'nin görüşmeden umutsuz olduğu öne sürüldü.

MYK: Saadet dışındakilerin desteği yoktu

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, CHP MYK'sında seçim süreci ve sonuçlar değerlendirildi. NTV'nin haberine göre, MYK üyeleri kampanya sürecinde Saadet Partisi dışında alanda diğer partilerin etkin olmadığına dikkat çekti.

PKK suçlamaları ve Akşener krizi

Cumhur İttifakı'nın "PKK ile işbirliği propagandasının işe yaradığı, bu durumun seçimlere olumsuz yansıdığı" vurgulandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı sürecin oylarda düşüşe neden olduğunu belirtildi.

CHP listelerinden girenlere tepki

CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlere partililerin tepki göstermesinin de seçime olumsuz olarak yansıdığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmayların bu görüşmeden umutlu olmadığı ifade edildi.