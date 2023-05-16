KPSS başvuru ücreti 2023 ne kadar oldu, ödemelerin yapılacağı bankalar

KPSS 2023 başvuruları bugün başladı ve 29 Mayıs'a kadar devam edecek. ÖSYM üzerinden yapılacak olan KPSS ücretleri ise en çok merak edilenler arasında. 2023 KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı, kılavuzun ardından KPSS başvuru ücretleri belli olacak. Fakat sosyal medyada başvuru ücreti 300 lira olacak iddiası dolaşıyor.

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Memur olmak isteyen birçok kişinin heyecanla beklediği KPSS 2023 başvuruları bugün yani 16 Mayıs'ta başladı. 2023 KPSS başvuru süresi 29 Mayıs'ta sona erecek. İlk KPSS sınavı olan Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak. KPSS sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek. Peki KPSS başvuru ücretleri ne kadar oldu? KPSS 2023 başvuru ücretleri kılavuzun yayınlanmasının ardından belli olacak.

KPSS başvuru tarihleri 2023

Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları olacak mı?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.

KPSS kaç dakika kaç soru?

KPSS Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri sınavı 120 soru 130 dakika,

Eğitim Bilimleri oturumu 80 soru 100 dakika,

Alan Bilgisi (İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavlarında 40 soru 50 dakika verilecek.

Ayrıca İstatistik oturumu 60 dakika sürecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi) 75 soru 120 dakika sürecek.