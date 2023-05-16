Nagehan Alçı seçim gecesi ekranda alenen delirenleri yazdı!

Seçim gecesi muhalif kanallarda yaşananlarla ilgili Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "14 Mayıs akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin nasıl alenen delilik sınırlarında gezdiklerini gördük" dedi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 14 Mayıs seçim akşamında muhalif kanallarda bazı isimlerin alenen delilik sınırlarında gezdiklerini belirterek, "Erdoğan 49 ve Oğan 5 iken bile Kılıçdaroğlu’nun ilk turda 50’yi geçerek seçimi bitireceği gibi akla aykırı sözler söylediler. İnsanları çok kötü yanılttılar" diye yazdı.

'Biz demiştik' derlerse...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını doğru bulmayan hatta karşı çıkan pek çok muhalif yazar olduğunu kaydeden Alçı, "Şimdi onlar “Biz demiştik” derlerse baştan sona çarpıtma ve adaletsizlik yapmış olurlar" deyip şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu rüzgarı hepsini etkiledi

- Çünkü aynı isimlerin neredeyse tamamı Mart-Nisan ve Mayıs ayları içinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda bu işi bitireceğine kesin olarak inandılar. Tespitlerini tamamen değiştirdiler.

Hepsi birden analizlerini revize ettiler çünkü Kılıçdaroğlu rüzgarı hepsini etkiledi. Rotayı daha da radikal şekilde Kemal Bey’e kırdılar ki eski tavırları hatırlanmasın" ifadelerini kullandı.