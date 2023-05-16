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Seçim öncesi tarihi zirveleri gördü! Gram altın fiyatları düşüşe geçti

Seçim öncesi tarihi zirveleri gördü! Gram altın fiyatları düşüşe geçti

Seçim öncesi tarihi zirveleri gören altın fiyatları düşüşe geçti. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, altının en güvenli liman olduğunu belirterek, "Cumartesi günü gram altını bin 500'e satıyorduk, bugün ise bin 410 liraya kadar geriledi. Yani 90 lira kadar bir düşüş oldu.” dedi.

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Yatırımın güvenli limanı altının fiyatı, geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü rekor seviyelere ulaştı. Bin 500 lira seviyelerine kadar tırmanan gram altın fiyatlarında seçimin ilk turunun ardından düşüş yaşanıyor.

Yeni haftaya seçimin etkisinden kurtularak başlayan altın fiyatları bin 410 lira seviyelerine gerileyerek başladı. Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin bir fırsat olduğunu ifade eden Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, “Piyasalar Cumhurbaşkanın ikinci turu alacağına inandı ve düzeltmeler yaptı. Bu düşüş alıcılar için bir fırsat. Altın almak isteyen vatandaşların bunu değerlendirmelerini öneriyoruz, bunu bir daha zor yakalarlar. Bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyorum.  Altının ONS'u 2 bin 14 dolar; 15, 16, 17 gibi değişti. Örneğin geçenler biz çeyrek altını 2 bin 500 liraya sattık. Şuanda ise 2 bin 360 liraya çeyrek altın satıyoruz. Yarım altını ise 4 bin 720 liradan satıyoruz. Cumhuriyet altınını da 9 bin 400 liraya satıyoruz. Bilezik fiyatı ise bin 346 liraya gramında satışlar yapılıyor. Tasarruf sepetlerinde mutlaka yüzde 30 civarında altın almalarını öneririm.” şeklinde konuştu.

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