Tanju Özcan muhalefeti topa tuttu! Artık yeter! İnsanları 'onlara' oy vermeye mahkum ettiniz

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, muhalefeti topa tuttu. Özcan, "Çadır Mahkemelerini kuran, APO mektubu okutan, 13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından CHP ve muhalefeti topa tuttu. “Artık yeter, ABD uşağı HDP’nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk Milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz" diyen Tanju Özcan şöyle devam etti:

"Çadır Mahkemelerini kuran, APO mektubu okutan, Osla’da kirli pazarlıklar yapan,13 milyon sığınmacıyı göndermeyiz diyenlere oy vermeye mahkum ediyorsunuz insanları.”

Apo cezaevinden tabutla çıkacak!

Özcan, “Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür, APO cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim!” ifadelerini kullandı. CHP’li Tanju Özcan’ın bu çıkışı partisine ve muhalefetteki diğer partilere yönelik bir eleştiri olarak değerlendirildi.