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Muharrem İnce paylaşımları! Soruşturma başlatılmıştı yeni gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muharrem İnce paylaşımları! Soruşturma başlatılmıştı yeni gelişme!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 12'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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