18 Mayıs perşembe tatil mi, öğleden sonra okullar tatil mi?

Türkiye'nin şanlı ve önemli günlerinden biri olan 19 mayıs için artık geri sayım başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk gelecek. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs'da okullar ve devlet daireleri tatil olacak. Peki 19 Mayıs öncesi, 18 Mayıs perşembe günü öğleden sonra tatil mi , okullar 18 Mayıs'ta yarım gün mü?

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2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 19 Mayıs için geri sayım başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs'ta okullar, kamu kurumları, devlet daireleri tatil olacak. Merak edilen bir diğer konu ise 19 Mayıs'tan önceki gün olan 18 Mayıs perşembe yarım gün mü olacak sorusu. 18 mayıs perşembe günü okullar öğleden sonra tatil olmayacak, eğitim tüm gün devam edecek. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için cuma günü okullar tatil olacak. Hafta sonu ile birlikte toplam 3 günlük bir tatil öğrencileri bekliyor. Bu sene okullar 16 Haziran'da kapanacak öğrenciler karnelerini alıp yaz tatiline başlayacak.

18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatiller arasında yer almaktadır. Ancak 18 Mayıs Perşembe günü yarım gün olmayacak. Bu bağlamda 18 Mayıs Perşembe günü okullar ve iş yerleri yarım gün olmayacak.

2023 Resmi tatiller

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar