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Samsun'da bir garip olay! Evlenmek için anlaşan yaşlı çift birbirini darbetti

Samsun'da bir garip olay! Evlenmek için anlaşan yaşlı çift birbirini darbetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde evlenmek için anlaşan yaşlı çift, çıkan kavgada birbirini darbetti.

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İddiaya göre, A.G. (81) daha önce evlenmek için anlaştığı S.Y. (71) isimli kadınla evde buluştu. Evde tartışmaya başlayan A.G. ile S.Y, mutfaktaki eşyalarla birbirini darpetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.G. ve S.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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