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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e fırlattığı 6 Kinjal hipersonik füzesi imha edildi

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e fırlattığı 6 Kinjal hipersonik füzesi imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kiev'e fırlattığı 6 Kinjal hipersonik füzesinin tamamının imha edildiğini duyurdu.

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Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın 03.30 sularında havadan, denizden ve karadan 18 füzeyle Ukrayna'ya kuzey, güney ve doğu yönlerinden saldırdığı belirtildi.

Rusların saldırılarda 9 Kalibr seyir füzesi, 6 Kinjal hipersonik füzesi ve 3 S-400 füzesi kullandığı ifade edilen açıklamada, "18 füzenin tamamı Ukrayna hava kuvvetlerinin güç ve araçlarıyla imha edildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Rus kuvvetlerin saldırısında Şahed-136/131 insansız hava araçlarının da kullandığı aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, yerel bir televizyon programında yaptığı konuşmada, füzelerin tamamının başkent Kiev’e doğru fırlatıldığını söyledi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus füzelerinin çoğunun Kiev hava sahasında tespit edilerek imha edildiğini belirtti.

Şehrin bazı semtlerine füze parçalarının düşmesi sonucu bir binanın hasar gördüğünü, birkaç arabanın yandığını aktaran Popko, yaralı olmadığını bildirdi.

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