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Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

Seçimin ikinci tura kalmasının ardından Twitter'dan yeni bir paylaşım yapan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere çağrı yaptı. "Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu, "12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendiği yeni bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar" ifadelerini kullandı.

"En büyük kazığı attılar"

Uzun bir tweet dizisi paylaşan Kılıçdaroğlu, "En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda" dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Gençler. İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

Domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi!

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

"Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var?  Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…"

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