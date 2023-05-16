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Bahar Feyzan'dan bomba Tuncay Özkan ifşası! İmamoğlu ve Yavaş'a neler yaptı neler!

Ünlü televizyoncu Bahar Feyzan, CHP kulisleriyle ilgili bombayı patlattı. "Tuncay Özkan gitmeden CHP seçim kazanamaz" diyen Feyzan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de "Dün akşam belediye başkanlarına anlattığı şeyi buradan anlatmayacağım çünkü ayıp olur" dedi.

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Gazeteci Bahar Feyzan, seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı yayında çok çarpıcı iddialar ortaya attı. CHP'li Tuncay Özkan ile ilgili konuşan Feyzan'ın, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri gündem oldu. Onursal Adıgüzel'in gitmesinin yetmeyeceğini, Tunca Özkan CHP'de olduğu sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 seçim daha kazanacağını iddia eden Bahar Feyzan'ın açıklamaları şöyle:

Adıgüzel gitti ama Özkan gitmeden olmaz...

- Onursal Adıgüzel gitti ama CHP'den Tuncay Özkan gitmeden CHP seçim kazanamaz. Erdoğan'ın ömrü yeter mi bilemem ama Tuncay Özkan'ın olduğu CHP'de, Erdoğan 5 seçim daha kazanır. Hatta ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır.

Özkan partiyi avucunun içine almış

- Partiyi avucunun içine almış, medyasını da kurmuş. Partide hiç kimsenin gözünü açtırmıyor, sesini çıkaran olursa fişini çekiyor. Kemal Beyi de kendi yönettiğini düşünüyor.

İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını ayıp olur diye...

Dün akşam belediye başkanlarına anlattığı şeyi buradan anlatmayacağım çünkü ayıp olur. Mansur Bey ve Ekrem Beye duyduğum saygıdan dolayı anlatmayacağım."

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