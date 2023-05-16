İbrahim Kalın'dan flaş ikinci tur sözleri: Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ikinci turun daha kolay geçeceğini söyledi. Kalın, 'Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum' dedi. Sinan Oğan'ın aldığı oya değinen Kalın, bir görüşme olmadığını belirtti ve "Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz. Biz gayet kendimizden eminiz, kampanyayı bugüne kadar nasıl getirdiysek kalan 12-13 günü de bu şekilde geçireceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci tur içinde konuşan Kalın şunları kaydetti:

Ekranlarda bağırıp çağırmak yerine gücünüz varsa seçmeni ikna etmeye çalışırsınız. Millet İttifakı'nın sözcüsü konumunda olan siyasiler, gazeteciler o gece öyle bir tavır ve tutum içerisinde olanlar sosyal medyada kendilerini gülünç durumuna düşürdüler. Bunlar üzücü. Her Seçim ortamında ben anlayabiliyorum ama makul olan ortadan kaldırmamak gerekiyor.

İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. Elbette Millet ve Cumhur İttifakı'nın itiraz ettiği yerler ortada. Ama fark o kadar büyük ki meşruiyeti sorgulanamaz. Yaklaşık 5 puanlık fark var. Keşke böyle tutumlar içerisine girmeselerdi. Bunun yerine daha gerçekçi tutum içerisinde olmalıydılar.

Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?

Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin %5.2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük.

İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum.

"Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz"

Şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün yarın olabilir gibi bir şey diyemem. Biz kendi kampanyamız sürecine odaklanıyoruz. Sürece bakıp onu değerlendireceğiz.

Pazarlık kelimesi de bazen çok yersiz ve uygun olmayan bir şekilde kullanılıyor. Milletin temel meseleleri söz konusu olduğunda pazarlık söz olmaz. Biz gayet kendimizden eminiz, kampanyayı bugüne kadar nasıl getirdiysek kalan 12-13 günü de bu şekilde geçireceğiz.

"Depremzedelere 'yazıklar olsun' diyenleri gördük"

Büyük bir hüzün ve üzüntüyle bunları takip ettim. Deprem bölgesiyle de ilgili yazıklar olsun tavrını gördük. Depremzedelere yardım götürmüşler, Cumhurbaşkanımız 1. çıktığı için hayal kırıklığını yaşadıklarını gördük. Yazıklar olsun, gözünüze dizinize dursun diyenleri gördük. Hatta Haluk Levent'e saldırdıklarını bile gördük. Biz kimseye saldırmadan, masaya elimizi vurmadan bu süreci yöneteceğiz. Depremzedelere hakaret kabul edilemez

Biz depremi unutmadık. Dikkatler tabii son 1 ayda seçime odaklandı ama adil bir gözle deprem bölgesine bakın, inanın hiçbir şekilde fire vermeden 7-24 çalışmalar devam etti. 120-130 binin üzerinde evin temeli atıldı. Milletimizde bu tabloyu gördüğümüz için oyunu Cumhurbaşkanımıza verdi.

Anket sonuçları

Bundan sonra anket şirketlerinin kendisini sineye çekmesi gerekiyor. Ciddi kurumsal olarak yıllardır anket yapan şirketlerin bu kadar uzak tahminlerde bulunması masaya yatırılması gereken bir şey. Burada milletimizin tercihlerini doğru okuma yönetiminin sadece telefondan arayarak, anket doldurarak yapılamayacağı görülmüş oldu.

Milletin bu dilini doğru okuyanlar gerçek anketi yapıyor. Gerçek anket sandıkta ortaya çıkan sonuçtur. Anketlerde en çok yanlış tahmin edilen MHP oldu. %10'un üzerinde oyu muhafaza etti. MHP, İttifakın en önemli parçası. Bu kıymetli bir şey. Anket şirketleri MHP konusunda çok yanıldı.

Olmadıkları Meclis'teki grubu nasıl yönetecekler?

Siyasi olarak 7 partinin, ya da 6 partinin genel başkanı, 2 belediye başkanı vs. 6 partinin başkanı Meclis'e girmedi. Olmadıkları Meclis'teki grubu nasıl yönetecekler? O da enteresan bir tablo.

Yeni dönemde 50+1 gözden geçirilecek mi?

Bunu şu anda konuşmak için erken. Tabi Meclis'te oluşacak kanaat, partilerin, halkın değerlendirmesi önemli. Ama şu an değil. Bu sistemin aslında ilklerini yaşıyoruz. İkinci tura kalma ilk kez oluyor. Bunlar da değerlendirilir. Oluşan Meclis tablosu da ilk. Ona göre bir değerlendirme yapılır o zaman.