Taha Akyol 'Erdoğan kazandı' dedi ama uyarısını da yaptı: Samimiyetle endişeliyim

Erdoğan'ın ilk turu önde tamamladığı seçim sonuçlarını değerlendiren yazar Taha Akyol, "Erdoğan kazandı" başlıklı yazısında Türkiye'nin yol ayrımında olduğunu belirterek, "Ekonomide son derece ağır bir döneme giriyoruz; samimiyetle endişeliyim." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu Erdoğan önde tamamladı. Seçim sonuçlarını yorumlayan Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Erdoğan bütün siyasi hayatının en zor seçimine girdi ve bütün zorluklara, ağır şartlara rağmen yüzde 49’un biraz üstünden bir oyla ipi göğüsledi." ifadelerine yer verdi.

5 yıllık süre soyunca Erdoğan'ın sadece yüzde 3 oy kaybettiğine değinen Akyol, "Seçimlerde, ‘çözerse Erdoğan çözer’ düşüncesi hayli etkili oldu." dedi.

"Toplumumuzda ‘güçlü adam’ kültü güçlüdür. Liderimizi ‘ululaştırma’yı severiz. Erdoğan bu imajı oluşturdu." görüşüne yer veren yazar, yarışta avantajlı olduğunu söylediği Erdoğan'ın kazanması halinde ekonomide nasıl bir yol izleyeceğinin hayati önemde olduğuna işaret etti:

Şimşek ekonominin başına geçecek mi?

"Aynı ekonomi modelinin devamı halinde ülkeyi daha zor günler bekleyeceği iddiasında bulunan yazar, yazısını böyle tamamladı:

"Erdoğan seçim döneminde bu konuda bir program, bir reform paketi ortaya koymadı. Ortodoks iktisada dönüş sinyali olarak Mehmet Şimşek’i birkaç defa kamuoyuna sundu, “Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, hazırlıklar yapıyor'' diye açıklama yaptı. (6 Mayıs)

Fakat, “14 Mayıs'tan sonra da Türkiye Ekonomi Modeli'nden dönüş yok" da demişti. (19 Nisan)

Ekonomide son derece ağır bir döneme giriyoruz; samimiyetle endişeliyim.

Eğer Erdoğan, 2018’den beri CB sistemindeki kurumsal yapılarla ve politikalarla devam edecek, yani “modelden dönüş yok” ise, sıkıntıların daha da artacağı bellidir, çünkü zaten mevcut sıkıntılar bu sistemde ucuz dış kaynak bulunamaması yüzündendir.

Yok böyle değil de, Mehmet Şimşek isminin çağrıştırdığı gibi kurallı piyasa ekonomisine, ortodoks iktisada, kurumsal devlet yönetimine dönülecekse, ki kesinlikle doğrusu budur, o takdirde kurumsal ve demokratik reformlar olmazsa olmazdır. Hayli sıkıntılı bir yol ayırımında Türkiye…"

Taha Akyol'un yazısının tamamı