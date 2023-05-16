19 Mayıs resmi tatil mi, okul var mı? 19 Mayıs kaç gün tatil olacak?

Ülkemizin en önemli günlerinden olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Ayrıca bankalar, devlet daireleri ve memurlar da 19 Mayıs'ta tatil yapacak. 22 Mayıs'ta memurlar mesaiye, öğrencileri de okula devam edecek. 19 Mayıs tatili bu sene 3 gün olacak.

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19 Mayıs’ın cuma gününe denk geliyor olması sebebiyle cuma günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Cuma, cumartesi ve pazar gününü birleştirerek üç gün izin yapmak isteyen kamu kurumu çalışanları araştırmalarına hız verdi. 14 Mayıs’ta düzenlenen seçimin ardından Pazartesi günü öğretmenler idari izinli sayılırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1 gün tatil yapma fırsatı yakaladı. Resmi tatil günlerinde noterler, aile hekimlikleri, devlet ve özel bankalar ile birlikte borsa kapalı oluyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanacak. Peki 19 Mayıs Okullar Tatil Mi? Cuma günü resmi tatil mi? İşte, mevzuat bilgisi…

19 Mayıs resmi tatil mi?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk’ün bu tarihte Samsun’a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Resmi tatil günleri ise şu şekildedir;

1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim bu yıl resmi tatil olarak kutlanan günlerdir.

Ramazan Bayramı da resmi tatil olduğundan tatil 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.

19 Mayıs cuma okullar tatil mi?

19 Mayıs Cuma Günü İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 22 Mayıs Pazartesi günü devam edecek.

19 Mayıs kapalı olan yerler neresi?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. Kamu kurumları noter, aile hekimliği, okullar, üniversiteler, belediyeler, borsa, özel ve kamu bankaları kaplı olacak.

2023 Resmi tatil günleri

1 Ocak-Pazar

23 Nisan- Pazar

1 Mayıs Pazartesi

19 Mayıs Cuma

15 Temmuz- Cumartesi

30 Ağustos Çarşamba

29 Ekim Pazar