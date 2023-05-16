İstanbulspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray’ın, bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor ile oynayacağı maçın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Erkan Engin ve Ekrem Kan bulunacak.