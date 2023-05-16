Ersan Şen ne dedi neden gündem oldu? Ersan Şen CHP'ye oy vermedim dedi ortalık karıştı

14 Mayıs seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adayı olacağım çıkışları ile sık sık gündem olan Ersan Şen, katıldığı bir programda CHP'ye oy vermediğini açıkladı, bu açıklaması ile gündem oldu. Milliyetçilerden CHP zırnık oy alamaz diyen Ersan Şen'in sözleri ve hayatı merak konusu oldu.

Abone ol

Muhalif çıkışları ile sık sık gündeme gelen, seçim öncesinde de cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum sözleri ile şimşekleri üzerine çeken Ersan Şen CHP sözleri ile yine gündem olmayı başardı. CHP'ye oy vermedim, Milliyetçilerden zırnık oy alamaz diyen Ersan Şen ne dedi, CHP sözleri neler?

Sözcü Tv'de konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirttiği açıklamada muhalefetin ezici mağlubiyetin nedenlerini sıraladı.

Şen, "Muhalefete destek verdiğini söyleyen Kandil'den, HDP'den bir takım acayip açıklamalar yapıldı. ABD'de yaşayan (Cevheri Güven) isimlerin hesaplarından yoğun destekler verildi. Muharrem İnce'nin başına gelene bakın." şeklinde konuştu.Yedili Masa'nın milliyetçi kesimden oy alamayacağını söyleyen Şen, "Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. Ben vermedim. İkna edemedin beni kardeşim, bitti sınıfta kaldın. Sen benden oy alamazsan kimden oy alacaksın?" dedi.