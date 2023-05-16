İstanbul'da dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

İSTANBUL Esenler'den gelen haber kan dondurdu. Bir kişi, camdan dışarıya not kağıtları atıp eşini ve çocuğunu öldürdü ardından ise intihar etti. Olayın detaylarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Ekipler, Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak'ta bir kişinin elinde silahla camda durduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Pencerede elinde silahla dışarıya not kağıtları atan İnan T'nin bağırarak, eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

3 kişinin cesedi bulundu

İnan T'nin müzakereci polislere cevap vermeyerek içeri girmesi ve ardından silah sesi gelmesi üzerine binaya giren özel harekat ekipleri, İnan T. ile eşi Gülay T. ve oğlu Efe T'yi vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.