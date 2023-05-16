Şırnak'ta teröristlerle çatışma çıktı! Kahreden haber geldi: 3 asker şehit oldu

ŞIRNAK'ta Bestler Dereler bölgesinde arazi araması esnasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında, bugün arazi araması sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

Bakan Soylu duyurdu: 1 asker daha şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 askerin daha şehit düştüğünü şu sözlerle duyurdu:

"Bugün Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden dün bir teröristi etkisiz hale getiren bugün de iki teröristi etkisiz hale getiren ve mağaraya giden maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu. Allah Allah rahmet eylesin. Mücadele teröristlerin kökünü kurutana kadar şurada 80 terörist kaldı. Onların kökünü kurutana kadar bu Türkiye içerisinde adım adım her yerde devam edecek."