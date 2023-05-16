Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 4,1 milyar TL net kar

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Kullandırdığımız nakdi ve gayrinakdi finansman miktarının 283 milyar TL’ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesi"

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Kuveyt Türk yılın ilk çeyreğinde 4,1 milyar TL net kar elde etti.

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 34 yıldır müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2023 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kuveyt Türk'ün toplanan fon büyüklüğü yıl başından bu yana yüzde 10 artışla 302 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 24 artış göstererek 245 milyar TL'ye yükseldi.

Kuveyt Türk, ilk çeyrekteki net karını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 artırarak 4,1 milyar TL'ye çıkardı. Öz varlıklarını 31 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 435 milyar TL'ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

2023 ilk çeyrek itibarıyla Kuveyt Türk, reel ekonomiye nakdi ve gayrinakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 283 milyar TL destek sağladı. 2023’ün ilk 3 ayında kullandırılan fon büyümesi yüzde 24,1 düzeyinde gerçekleşti. Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 1,38 düzeyinde gerçekleşti.



3 aylık toplanan fon büyümesi yüzde 10 gerçekleşerek toplamda 302 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı. Yıl başından bu yana yüzde 24,9 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP'nin payı artırıldı. Cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı ise yüzde 56 düzeyinde gerçekleşti. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 21 seviyesine ulaştı.

- "Stratejimizi sürdürülebilir karlı büyüme odağıyla şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi'nde (2015-2025) tanımlanan vizyonla uyumlu şekilde 2025 stratejilerini, müşteri, dijital ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiklerini belirtti.

Dijital alanda teknolojik trendleri takip ederek operasyonel verimliliği artırmayı, dijital ürün yelpazesini genişleterek dijital yetenekleri güçlendirmeyi, API entegrasyonları ve servis bankacılığı iş modelleri ile yeni nesil bankacılıkta sektörde öncü olmayı hedeflediklerini aktaran Uyan, şunları kaydetti:

"Tüm karar mekanizmalarında veriyi en etkin şekilde kullanarak geleceğin veri odaklı iş modellerini kurguluyoruz. Finansal başarılarımızı devam ettirmek için stratejimizi sürdürülebilir karlı büyüme odağıyla şekillendiriyoruz. Aktif kalitesi ve likidite açısından ihtiyatlı yaklaşımımızı sürdürerek bu alanda 2023'te de sektörden olumlu yönde ayrışmayı hedefliyoruz.

Kullandırdığımız nakdi ve gayrinakdi finansman miktarının 283 milyar TL’ye ulaşmış olması, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz titizliğin bir göstergesidir. Müşteri tabanımızı genişletip, müşterilerimizin bankamız ile olan ilişkilerini derinleştirerek daha çok müşteriyle daha yakından tanışmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin en iyi finans kuruluşlarından biri olma hedefiyle 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı amaçlıyoruz."

Muhabir