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2. tur seçimlerde yeniden seçmen kağıdı gelecek mi? Aynı yerde mi oy kullanılacak?

2. tur seçimlerde yeniden seçmen kağıdı gelecek mi? Aynı yerde mi oy kullanılacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. YSK'nın son açıklamasına göre seçimler yeniden yapılacak, 2. tura kaldı. 2. tur seçimleri ise 28 Mayıs Pazar günü yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında yapılacak. Peki 2. tur için yeniden seçmen kağıdı gelecek mi, herkes aynı yerde mi oy kullanacak?

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta yeniden yapılacak, 2 tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında yapılacak.  Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda %50’ye ulaşan aday olmadığından seçimler ikinci tura kaldı. YSK ikinci tur seçimleriyle ilgili takvimi açıkladı. Bununla beraber bazı detaylar da merak konusu oldu. Seçmen kağıtlarının 2. turda geçerli olup olmadığı ve aynı oy kullanılıp kullanılmayacağı araştırılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...

Seçmen kağıdı 2. tura gelecek mi?

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

Herkes aynı sandıkta mı oy kullanacak?

İkinci defa sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

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