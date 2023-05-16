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Genç kız mektup bırakıp Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti!

Genç kız mektup bırakıp Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti!

İSTANBUL'da Marmaray istasyonunda bir genç kız kendini trenin önüne atarak intihar etti. 20 yaşındaki Kübra Ergin'in son mektubu olduğu iddia edilen bir not ortaya çıktı.

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İstanbul'da Marmaray’ın Yenikapı istasyonunda genç bir kadın kendini trenin önüne atarak intihar etti. Kübra Ergin isimli genç kızın, intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Kübra Ergin'in intihar etmeden önce bıraktığı son mektubu olduğu ifade edilen notta, “Yoruldum, gençliğimi çaldılar. AKP’ye ve destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Mektupta hayat pahalılığından şikayet eden gencin, “Kılıçdaroğlu’nun bu ülkeyi tekrar yaşanabilir bir konuma getireceğine inanıyordum. Beni unutmayın. Ben çok acı çektim” yazarak mektubunu sonlandırdığı görüldü.

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