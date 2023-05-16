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Türkmenistan'da tarafsız devletlerin güvenlik ve diyaloğu güçlendirmedeki rolü görüşüldü

Türkmenistan'da tarafsız devletlerin güvenlik ve diyaloğu güçlendirmedeki rolü görüşüldü

Türkmenistan'da, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde güvenlik ve diyaloğu güçlendirmede tarafsız devletlerin rolü" konulu toplantı düzenlendi.

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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen toplantıya, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Margareta Cederfelt, AGİT Aşkabat Temsilciliği Başkanı John McGregor ve ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova, Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünün önemine değinerek "Türkmenistan'ın tarafsızlık ilkelerine bağlı dış politika stratejisi bölgede ve dünyada güvenliğin ve barışın sağlanmasına katkı sağlıyor." dedi.

AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Cederfelt, tarafsız ülkelerin çatışmayı azaltmada ve daha işbirlikçi ilişkiler geliştirmede kritik bir role sahip olduğunu ifade ederek "Tarafsız ülkeler çatışan taraflar için bir diyalog platformu sunabilir ve ara bulucu olabilirler. Kolektif eylem ve işbirliği gerektiren iklim değişikliği gibi acil küresel zorluklar karşısında rolleri özellikle önemlidir." ifadesini kullandı.

AGİT Aşkabat Temsilciliği Başkanı McGregor da Türkmenistan'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler nezdinde 2023 yılının "Diyalog, Barışın Garantisi" olarak ilan edilmesine dikkati çekerek "Bu karar, Orta Asya'daki tüm ülkeler dahil olmak üzere 68 devlet tarafından ortaklaşa kaleme alınmış ve fikir birliği ile kabul edilmiştir. Türkmenistan bu girişimi başlatarak, olumlu tarafsızlık, barış, iyi komşuluk ve yapıcı ortaklık ilkelerine dayanan seçilmiş ve yenilikçi dış politika stratejisine olan güçlü bağlılığını göstermiştir." diye konuştu.

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