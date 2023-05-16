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Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkaracak

Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz telekom devi Vodafone, 11 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

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Vodafone’un yeni patronu Margherita Della Valle bugün yaptığı açıklamada, telekomünikasyon grubunun küçültülmesi gerektiğini ve bu yıl 1.5 milyar euroluk bir düşüş öngörüldüğü için rekabet gücünün yeniden kazanılmasını sağlamak amacıyla 11 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Üç yıl içinde gerçekleştirilecek işten çıkarmalar, Avrupa ve Afrika’da toplam 100 bin kişi çalıştıran Vodafone tarihindeki en büyük işten çıkarılma olacak.

Vodafone’un en büyük pazarı olan Almanya’nın bu yıl düşük performans gösterdiğini kaydeden Valle, İspanya’nın ise stratejik inceleme altında olduğunu söyledi.

Valle, Avrupa telekom pazarında performansının gözle görülür bir şekilde kötüleştiğini belirterek Vodafone’nun ticari müşterilerinin potansiyelini en üst düzeye çıkaracağını söyledi.

Sektördeki baskının altını çizen Della Valle, Mart 2023 sonunda 4.8 milyar euro olarak açıklanan hisse senetlerinin tahminlerin de altına düşerek 3.3 milyar euro olduğunu sözlerine ekledi.

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