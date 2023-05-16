KPSS 2023 sınavı ne zaman, KPSS kaç soru kaç dakika sürecek?

2023 KPSS sınav başvuruları bugün başladı ve başvuruları için son gün 29 Mayıs olacak. Bu sene Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları yapılacak. 2023 KPSS'de adaylara toplam 120 soru sorulacak ve toplam 130 dakika süre verilecek. 2023 KPSS kılavuzunun erişime açılması ile de KPSS başvuru ücreti netleşecek.

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Memur olma hayali kuran vatandaşlar için KPSS maratonu başlıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına kısa bir süre kalırken, KPSS başvuru tarihleri memur adaylarının gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu sene uygulanmayacak. ÖSYM tarafından organize edilecek KPSS maratonu bu yıl 23 Temmuz itibarıyla başlıyor. Peki, "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 KPSS başvuru ekranı...

ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından KPSS başvuru ücreti netlik kazanmış olacak. İşte 2023 KPSS lisans başvurularının başlayacağı tarih...

KPSS başvuru tarihleri 2023

Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.

2023 KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları olacak mı?

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.

KPSS kaç dakika kaç soru?

KPSS Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri sınavı 120 soru 130 dakika,

Eğitim Bilimleri oturumu 80 soru 100 dakika,

Alan Bilgisi (İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavlarında 40 soru 50 dakika verilecek.

Ayrıca İstatistik oturumu 60 dakika sürecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi) 75 soru 120 dakika sürecek.