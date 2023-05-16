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AB'den 25 milyar avroya yakın ticaret fazlası

AB'den 25 milyar avroya yakın ticaret fazlası

AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler 47,2 milyar avro ile ABD, 32 milyar avro ile İngiltere ve 20,4 milyar avro ile Çin oldu

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Avrupa Birliği (AB), mart ayında toplam 24,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 242,2 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 13,2 gerileyerek 217,5 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, mart ayında 24,7 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 yükselişle 269,2 milyar avro, ithalat da yüzde 10 düşerek 243,6 milyar avro oldu. Böylece Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, martta 25,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 47,2 milyar avro ile ABD, 32 milyar avro ile İngiltere, 20,4 milyar avro ile Çin, 18,2 milyar avro ile İsviçre ve 10,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,1 milyar avro ile Çin, 30,9 milyar avro ile ABD, 16 milyar avro ile İngiltere, 12,2 milyar avro ile İsviçre, 11 milyar avro ile Norveç ve 8,3 milyar avro ile Türkiye oldu.

Öte yandan, AB, özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle Temmuz 2021'den Şubat 2023'e kadar her ay ticaret açığı vermişti.

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