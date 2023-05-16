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Almanya'daki 113 milyon avroluk mücevher soyguncularına hapis cezası verildi

Almanya'daki 113 milyon avroluk mücevher soyguncularına hapis cezası verildi

Almanya'nın Dresden şehrindeki Grünes Gewölbe Müzesi'nden 2019'da gerçekleşen mücevher soyguna karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 5 kişi hapis cezalarına çarptırıldı.

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Dresden'de görülen davada hepsi 20'li yaşlarda olan 6 Alman'ın, ağırlaştırılmış çete hırsızlığı ve ciddi kundakçılık suçlarından cezalandırılmaları istendi.


Aynı aileden oldukları belirtilen 5 sanığa 4 yıl 4 ay ile 6 yıl 2 ay arasında değişen cezalar verildi. Ailenin altıncı üyesi ise beraat etti.

Müzedeki koleksiyon, 18. yüzyılda Saksonya'yı yöneten Elektör "Güçlü August" tarafından oluşturulmuştu.

Çalınan parçalar arasında Polonya Beyaz Kartal Nişanı, elmasla süslü başörtüsü gibi nadide parçalar da yer alıyordu.


Polis daha önce yaptığı açıklamada soyguncuların yakalanmasıyla birlikte çalınan parçaların çoğunun geri alındığını açıklamıştı.

Avrupa'nın en büyük mücevher koleksiyonlarından birinin bulunduğu müzede gerçekleştirilen soygunda çalınan parçalar, tahmini değeri 113 milyon avronun üzerinde olan 4 bin 300'den fazla elmas içeriyordu.

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