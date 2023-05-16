Onursal Adıgüzel kimdir, aslen nereli? Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Elif Adıgüzel kimdir, yaşı kaç?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu gelişme sonrasında Onursal Adıgüzel'in hayatı merak konusu oldu. 38 yaşında olan Onursal Adıgüzel aslen Malatyalı. Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Elif Adıgüzel'dir. Peki Duygu Elif Adıgüzel kimdir?

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Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu yeni gelişmeden sonra Onursal Adıgüzel'in hayatı merak konusu oldu. Duygu Adıgüzel ile evli olan Onursal Adıgüzel aslen Malatyalı ve 38 yaşında. Bir tane de kızı var. Duygu Adıgüzel'in mesleği ise sosyologtur.

Onursal Adıgüzel kimdir?

Adıgüzel, 1985'de Malatya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimii sürdürüyor.Farklı sektörlerde Endüstri Mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında CHP Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapan Onursal Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Öte yandan 25, 26 ve 27. dönemlerde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, 2018 yılı Şubat ayından 15 Mayıs 2023 tarihine kadar CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İyi düzeyde İngilizce bilen Adıgüzel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Sosyolog olan Duygu Adıgüzel, eşinin evlilik teklifini verdiği bir röportajda böyle anlatmıştı.

- 16 Temmuz doğumluyum ben. 16 Temmuz 2013’te doğum günü yemeğine çıktık. Yemek yendi, pasta kesildi, saat gece yarısına yaklaşıyor tık yok, sinirlenmeye başladım. ‘Bu sefer de değil galiba’ derken; Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampusu vardır, öğrenciler bilir, Petek diye geçiyor işte orada doğum günümde teklif etti. İstanbul Boğazı manzarasında, elinde tek taşı, diz çöküp ‘Benimle evlenir misin’ diye sordu. Düğün için 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin bitmesini bekledik. Seçimlerin ardından 14 Haziran 2014’te de evlendik.