Yeni Meclisteki en yaygın isimlere bakın

Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.Abone ol
14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.
Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Mecliste, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.
10 milletvekilinin soyadı da aynı
Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.
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Foto Galeri Açılan sandık sayısı yüzde 98'i geçti 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu! İşte TBMM'de yer alacak 600 isim