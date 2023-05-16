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ÖSYM başkanı duyurdu! Depremzedeler KPSS sınavına ücretsiz girecek

ÖSYM başkanı duyurdu! Depremzedeler KPSS sınavına ücretsiz girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, depremzedelerden KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada deprem bölgesiyle ilgili yeni bir uygulama gerçekleştirildiğini belirterek, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan YKS sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS’de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol edecek. Adres bilgisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) başvuruları 16.05.2023-29.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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