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HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Asıl mesleği ne?

HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Asıl mesleği ne?

Türkiye sandık başına gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem milletvekilleri de resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. Meclise girip girmediği merak edilen isimleren biri de AK Parti'den aday gösterilen HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı oldu. Peki kimdir Serkan Ramanlı, aslen nereli, kaç yaşında? 42 yaşında olan Serkan Ramanlı aynı zamanda avukat ve aslan Batmanlı.

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14 mayıs seçimlerinin sonucu resmi olarak ilan edilmedi, dünkü seçimlerde 55 milyondan fazla aday dün seçimlerde oy kullandı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra 28. dönem milletvekillerinin de belli olduğu seçimde akibeti merak edilen isimlerden biri de Batman'dan aday gösterilen HÜDA Parlı Serkan Ramanlı oldu oldu.

Resmi olmayan verilere göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR, İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Batman'da AK Parti listelerinden 4 milletvekili adayı gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan aday olmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre; her 4 aday da Meclis'e girmeye hak kazandı.

Serkan Ramanlı vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri oldu. Serkan Ramanlı kimdir? Serkan Ramanlı nereli, kaç yaşında? Soruları sıkça soruluyor.

Batman’dan AK Parti Milletvekili adayı gösterilen Hüda-Par’lı Serkan Ramanlı 1980 yılında Batman’da dünyaya gelmiştir. Serkan Ramanlı avukattır. Van 100.Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serkan Ramanlı, Hüda Par'da siyaset yaparken aynı zamanda avukatlık görevini de yapmaktadır.

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