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AK Parti'den YSK'ya 'sandık' başvurusu

AK Parti'den YSK'ya 'sandık' başvurusu

 AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

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 AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel tarafından yapılan başvuruda, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağı anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023'te başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurulup, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının artırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

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