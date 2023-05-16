Seçim sonuçlarını tutturan anket! 14 Mayıs seçim sonuçları için hangi anket firması ne dedi?
14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Hangi anket firması seçim öncesi yaptığı tahmininde başarılı oldu? Seçim sonuçları için kim ne dedi?
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla 28 Mayıs tarihinde ikinci kez oylama işlemi yapılacak.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,8, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı.
Açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçmenler Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için bir kez daha sandığa gidecek.
Anket firmaları seçimlerden önce saha çalışmalarından elde edilen araştırma sonuçlarını açıkladı.Tahminler şu şekilde sıralandı: