Kamu işçisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaşları zamlı liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıklamıştı. En düşük kamu işçisi maaşlarının da netlik kazanmasıyla zamlı maaşların ödeneceği tarih merak ediliyor. İşte 2023 en düşük kamu işçisi maaşı ile zamlı maaşların yatırılacağı tarih...

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En düşük kamu işçisi maaşlarının açıklanmasıyla "Kamu işçisi maaş zammı yattı mı, maaş farkları ne zaman yatacak?" soruları yeniden gündeme geldi. Maaşlara yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netleşti. İşte 2023 en düşük kamu işçi maaşı..

Kamu işçilerine yapılacak zammın açıklandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yer aldı.

Toplu İş Sözleşmeleri imzalandı

Ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün geçtiğimiz günlerde imzalandı.

"Yüzde 45 zam yapıyoruz1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İmzalanacak protokelle kamu işçilerimizin taban ücretleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz." dedi.

En düşük kamu işçisi maaşı

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin TL’ye çıkartıyoruz. Yüzde 4 ile yüzde 6 prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi kapsamında, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını duyurmuştu.

Kamu işçileri maaşlarını her ayın 15'i itibari ile almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.