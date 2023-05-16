2000 sonrası işe girenlere erken emeklilik! Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur kozu belli oldu
İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük fark yiyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için vaatlerini belirledi. EYT'den sonra isyan başlatan 2000 yılı sonrası işe girenlere erken emeklilik sözü vermeye hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun planını canlı yayında anlattı.
Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu için çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın oylarını artıran 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı ile görüştüğü ve ikinci tur için en büyük kozunu belirlediği iddia edildi.
14 Mayıs seçimleri anketlerde birinci olarak gösterilen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Erdoğan yüzde 49,90, Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı.
EYT'lilerden sonra...
Seçimler ikinci tura kalırken Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur çalışmalarıyla ilgili olarak Sözcü TV'de dikkat çeken bir iddia geldi. EYT'lilerden sonra onlara da kademeli olarak emeklilik hakkı geliyor.
Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın seçim çalışmalarında 2000 sonrası işe girip emekli olmayan kişilere yönelik yaptığı açıklamalarla oylarını artırdığına, CHP'nin ise bunu atladığına dikkat çekildi.