2000 sonrası işe girenlere erken emeklilik! Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. tur kozu belli oldu

Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turu için çalışmalarına başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın oylarını artıran 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı ile görüştüğü ve ikinci tur için en büyük kozunu belirlediği iddia edildi.