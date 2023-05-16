Alaattin Çakıcı'dan ikinci tur açıklaması! "Milletimizin Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ihtiyacı var"

Alaattin Çakıcı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu. Çakıcı kendisini sevenlerden Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini istedi. "Milletimizin Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ihtiyacı vardır" diyen Çakıcı, "28 Mayıs'ta Türk milleti üzerinde baypas yapmak isteyen yurtiçinde ve yurtdışındaki şer odaklarına milletçe şok yaşatalım" ifadelerini kullandı.

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Alaattin Çakıcı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından sosyal medyada hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çakıcı, 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesini istedi.

Uzun yıllar sonra cezaevinden çıktıktan sonra şehir hastaneleri, savaş gemileri, denizaltılar gibi projeler karşısında şaşırdığını ifade eden Çakıcı, "Milletimizin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı. İşte o paylaşım:

"Kamuoyuna saygılarımla;

Bu seçim sürecinde süreç ile ilgili hiçbir yazı yazmadım. Devlet başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisini muhalefet eleştirmesin diye hiçbir yazıyı kaleme almadım. 21 yıl üzerine bodrumda ilk defa oyumu kullandım. Yasalar bana oy kullandırtıyorsa ülkenin genel yapısı ile yazı yazmakta hakkımdır.

Hiç kimsenin beni eleştirmeye hakkı yoktur. Benim üzerimden de bir başkalarını eleştirme hakkına da sahip değillerdir. Uzun yıllar Türkiye'nin değişik yerlerinde hücre cezası yattığım için son 25 yıldır kulağımıza gelen söylemlerin dışında gözümüz hiçbir şeye şahit olmamıştır.

"Ülkemi dolaşırken sürekli şoklar yaşadım"

Ceza evinden çıktıktan sonra ülkemi dolaşırken sürekli şoklar yaşadım. Türkiye otobanlar ağı olmuş, barajlar ülkesi, tüneller, havalimanları, deniz limanları, Avrasya tüneli, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü, 18 Mart Çanakkale köprüsü ve Türkiye'nin değişik yerlerinde orta düzeyde köprüler ile viyadükler, şehir hastaneleri,savaş gemileri,denizaltılar,insansız hava uçakları, uçak gemisi gibi devasa projeler tamamlanmıştır. %20'den %80'lere çıkan savunma sanayi yerlilik oranını gördükçe işte yukarıda bahsettiğim gibi şoklar yaşadım.

"Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha ihtiyaç var"

20 yıldır ülkemiz dünya ile iletişim halindedir devlet ve milletimizin bir 5 yıl daha devlet başkanımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı vardır. Yarım işleri tamamlanması elzemdir. Batı ve okyanus ötesi sayın devlet başkanımızı iktidardan indirmek için yurt içi ve yurt dışında hain odakları desteklemektedir.

Buradan beni seven Kürt, Türk, Boşnak, Arnavut, Laz, Gürcü, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Çerkez, Abaza, Çeçen ve cezaevinden çıktığım günden beri tanıdığım tanımadığım Türkiye'nin her yerinde resimler çektiren genç kardeşlerimize ve tüm sevenlerime tüm mahkûm yakınlarına 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesini kalbi olarak sizlerden isteğimdir.

"28 Mayıs'ta şer odaklarına milletçe şok yaşatalım"

Not: Bütün yurtdışındaki, Trakya'da, Ege'de, Akdeniz 'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Karadeniz'deki sevenlerime yukarıda bahsettiklerimi yine tekrar ediyorum. Milletimizin Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 'a 5 yıl daha ihtiyacı vardır. 28 Mayıs'ta Türk milleti üzerinde baypas yapmak isteyen yurtiçinde ve yurtdışındaki şer odaklarına milletçe şok yaşatalım.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."