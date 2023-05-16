Cengiz Kurtoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürprizi 'Canım abimi unutmam'
Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde kullanılmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı.
Şarkısı seçim mitinglerinde kullanılan Kurtoğlu, TV100 Seçim Özel programına telefonla bağlanarak konuyla ilgili konuştu.
Cengiz Kurtoğlu, "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu" diyerek şunları söyledi:
"Ona sürpriz yaptık"
"İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum.